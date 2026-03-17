В Брянской области в результате атак дронов ВСУ повреждены жилые дома

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак украинских дронов-камикадзе в сёлах Новый Ропск Климовского района и Солова Стародубского округа повреждены два жилых дома.
Пострадавших нет.
Напомним, что в Белгородской области в результате атаки дронов на город Короча пострадали четверо подростков, всего ранены пять человек.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над юго-западными районами региона уничтожены четыре беспилотника, работа ПВО продолжается.
