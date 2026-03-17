Экономисты РФ: ОАЭ и Бахрейн перестали быть «ближневосточными Швейцариями»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ОАЭ, Бахрейн и другие соседние страны больше не выглядят как безопасная гавань для «богатых», перестают быть «ближневосточными Швейцариями». Такое мнение высказали опрошенные ТАСС экономисты.
«Что касается роли Ближнего Востока как международного финансового центра, [то] физически он продолжает работать, но вот эффект безопасной гавани для “богатых” — да, он чисто психологически может быть ослаблен», — сказал ТАСС исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.
В свою очередь, старший преподаватель НИУ ВШЭ, заведующая научно-учебной лабораторией исследований современного Ирана Эльмира Имамкулиева отметила, что в долгосрочной перспективе последние события, безусловно, оттолкнут инвесторов от вложений в долгосрочные проекты. «С точки зрения монархий Персидского залива, речь идет о падении имиджа гавани стабильности и безопасности на Ближнем Востоке», — считает она.
По мнению собеседницы агентства, этим странам предстоит непростой путь по восстановлению доверия инвесторов. «Но в том формате, как они существовали до этого, ближневосточными Швейцариями они быть перестали», — сказала Имамкулиева.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.