NBC: военные США предложили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

«Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предназначенные для президента Дональда Трампа, если он примет соответствующее решение», — сказано в публикации.
Источники уточняют, что ежедневное планирование предусматривает сценарии как окончания боевых действий, так и дальнейшей эскалации противостояния, если администрация США пожелает усилить давление на Иран. Вместе с тем собеседники СМИ не стали раскрывать содержание предложенных вариантов.
Один из источников заявил, что продолжительность боевых действий «способна меняться хоть каждый день». Отмечается, что та часть советников Трампа, которая выступает за выход из конфликта, обеспокоена глобальной экономической нестабильностью, которую вызывает конфликт на Ближнем Востоке.
Напомним, 9 марта газета The Wall Street Journal написала, что советники Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки.