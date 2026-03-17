Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: военные США предложили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

Источники NBC уточняют, что планы по операции против Ирана предусматривают как завершение боевых действий, так и дальнейшую эскалацию.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные чиновники представили президенту США Дональду Трампу несколько сценариев завершения операции против Ирана, если он решится на прекращение боевых действий, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

«Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предназначенные для президента Дональда Трампа, если он примет соответствующее решение», — сказано в публикации.

Источники уточняют, что ежедневное планирование предусматривает сценарии как окончания боевых действий, так и дальнейшей эскалации противостояния, если администрация США пожелает усилить давление на Иран. Вместе с тем собеседники СМИ не стали раскрывать содержание предложенных вариантов.

Один из источников заявил, что продолжительность боевых действий «способна меняться хоть каждый день». Отмечается, что та часть советников Трампа, которая выступает за выход из конфликта, обеспокоена глобальной экономической нестабильностью, которую вызывает конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, 9 марта газета The Wall Street Journal написала, что советники Трампа в частных обсуждениях рекомендуют ему рассмотреть варианты завершения операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего падения общественной поддержки.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше