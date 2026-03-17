Хаменеи жив: израильская разведка совершила два прокола подряд

Ближний Восток снова лихорадит от противоречивых новостей. Пока мировые СМИ гадают, удалось ли Израилю ликвидировать новое руководство Ирана, и ищут следы пропавшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, эксперты советуют не верить всему, что пишут в Сети. В этой мешанине из военных сводок и дипфейков aif.ru разобрался в ситуации с помощью специалиста по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилла Семенова.
Охота на «самолет аятоллы»: повод для паники или имиджевый удар?
Напряжение достигло пика после того, как в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) заявили об успешном ударе по самолету покойного лидера Ирана Али Хаменеи в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране. Уничтожение воздушного судна такого уровня — событие само по себе из ряда вон выходящее, но главный вопрос, который мгновенно взорвал инфополе: был ли на борту новый духовный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи?
В условиях строжайшей секретности, окружающей фигуру преемника, любая информация о его местонахождении становится сверхценной. Однако, как пояснил специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, делать поспешные выводы о гибели верхушки Ирана не стоит. Военная машина Исламской республики работает по своим законам, и ставки сейчас слишком высоки.
«На самолет больше, на самолет меньше. Для Ирана потеря этого борта ничего не означает. Наверное, в сложившейся обстановке Моджтаба Хаменеи не летает самолетами. А раз этот лайнер находился в аэропорту в момент удара, я думаю, скорее всего, на борту вообще никого не было», — отметил он.
Эксперт подчеркивает: удар по престижному объекту — это скорее демонстрация израильской разведкой своих возможностей, чем реальная попытка обезглавить Иран. Руководство страны, наученное горьким опытом предыдущих атак, наверняка рассредоточило своих лидеров по защищенным бункерам.
Слухи о Москве.
На фоне этих событий в кулуарах власти тут же поползли слухи, подогреваемые кувейтскими СМИ. Журналисты из Персидского залива сообщили сенсационную новость: аятолла Моджтаба Хаменеи якобы срочно прибыл в Москву для лечения. Столь поспешный отъезд из охваченного напряжением Тегерана многие поспешили трактовать как бегство или подтверждение его ранения.
Однако реакция Кремля была максимально сдержанной и даже прохладной. Представитель президента Дмитрий Песков отказался от каких-либо комментариев, фактически закрыв тему.
Нетаньяху в бункере: исчезновение премьера и кофейный дипфейк.
Пока мир следит за Ираном, в самом Израиле разворачивается своя детективная история. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху фактически исчез из публичного поля. В Сети мгновенно расползлись слухи о его возможной гибели или тяжелом ранении в результате очередной атаки.
Ситуацию попытались спасти пиарщики главы правительства. В соцсетях появилось видео, на котором Нетаньяху в расслабленной обстановке покупает кофе в иерусалимском кафе SATAF и обращается к нации. Но этот ролик, призванный успокоить общественность, дал обратный эффект. Зоркие пользователи и журналисты тут же разнесли его в пух и прах, заподозрив использование нейросетей.
Кирилл Семенов уверен: с большой долей вероятности глава государства жив и здоров, но вынужден соблюдать строжайшие меры предосторожности.
«Я думаю что с ним все в порядке. Просто он в бункере сидит или ещё где-то», — объяснил он.
Что касается злополучного видео из кофейни, эксперт считает, что современные технологии вполне могли быть использованы для создания «картинки» спокойной жизни.
«Конечно, такой вариант возможен, чтобы показать, что он живёт обычной жизнью, а не где-то прячется, что все хорошо у них», — отметил Семенов.
Оптические иллюзии войны.
Внимательные зрители нашли в ролике массу нестыковок: уровень напитка в стакане премьера оставался магически неизменным, пока он делал вид, что пьет. Но самый скандальный факт вскрылся позже: местные жители подтвердили, что кафе SATAF закрыто с самого начала военной эскалации. Кроме того, в меню, попавшем в кадр, внимательные иврито-говорящие граждане разглядели буквы, которых просто не существует в еврейском алфавите.
Эта история лишний раз доказывает: информационная война на Ближнем Востоке вышла на новый уровень, где отличить реальность от сгенерированной картинки становится все сложнее. Ясно одно — и в Израиле, и в Иране лидеры ушли в тень, предоставив говорить за себя ракетам и дипфейкам.