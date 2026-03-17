Богомаз: мирная жительница ранена в Стародубе в результате атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками город Стародуб Стародубского муниципального округа Брянской области, в результате чего была ранена мирная жительница.
«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор Александр Богомаз.
Также, по его словам, был повреждён жилой дом и гражданский автомобиль.
Кроме того, ВСУ атаковали дронами-камикадзе движущийся автомобиль в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, в результате чего были ранены два мирных жителя.
