Генштаб заявил об освобождении 12 населенных пунктов ДНР и Запорожской области

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал Южную группировку войск и заявил о продолжении наступления на всех направлениях. Об этом он сообщил по итогам проверки 16 марта.
По его словам, за первые две недели марта российские военные заняли 12 населенных пунктов. Продвижение ведется на широком фронте, в том числе в направлении Славянска.
Герасимов отметил, что линия боевого соприкосновения была отодвинута от района ранее занятого Северска более чем на 12 километров к западу. Под контроль перешли населенные пункты Резниковка, Голубовка и Каленики. Бои продолжаются в Кривой Луке.
По данным Генштаба, подразделения ведут боевые действия сразу в четырех городах — трех на территории ДНР и одном в Запорожской области.
В районе Константиновки продолжаются уличные бои. По заявлению военного ведомства, более 60% города находится под контролем российских сил. Наступление развивается также в пригороде Ильиновке.
В Красном Лимане, по информации Генштаба, под контролем группировки «Запад» находится более половины территории города.
Подразделения группировки «Центр» ведут наступление в направлении Доброполья. Сообщается о завершении боев за населенные пункты Гришино и Новый Донбасс, а также о боях за Белицкое.
В Запорожской области подразделения группировки «Днепр» продвигаются в сторону областного центра. Сообщается об освобождении поселка Веселянка и боях в Орехове.
