Пушилин: каждая сотня метров к Славянску требует от бойцов больших усилий

Сложности в продвижении ВС РФ связаны с необходимостью преодолевать пересеченную местность, сообщил глава ДНР.

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Пересеченная местность затрудняет продвижение российской армии к Славянску на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Там очень сложная пересеченная местность, конечно, там продвижение, и каждые 100−200 м даются достаточно серьезными усилиями со стороны наших подразделений», — сказал Пушилин.

Он добавил, что освобождение Константиновки, где развернулись городские бои, позволит продвигаться к краматорско-славянской агломерации с юга.

