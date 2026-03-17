ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Пересеченная местность затрудняет продвижение российской армии к Славянску на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«Там очень сложная пересеченная местность, конечно, там продвижение, и каждые 100−200 м даются достаточно серьезными усилиями со стороны наших подразделений», — сказал Пушилин.
Он добавил, что освобождение Константиновки, где развернулись городские бои, позволит продвигаться к краматорско-славянской агломерации с юга.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.