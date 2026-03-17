Слюсарь: БПЛА уничтожены в Каменском районе Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Каменском районе региона.
«Ростовскую область БПЛА уничтожены в Каменском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
В настоящий момент опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе движущийся автомобиль в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, в результате чего были ранены два мирных жителя.
Кроме того, ВСУ также атаковали беспилотниками город Стародуб, в результате чего пострадала мирная жительница.
