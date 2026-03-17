В Иране не признали вину в отсутствии безопасности в Ормузском проливе

Замглавы иранского МИД Эсмаил Багаи подтвердил, что суда стран, участвующие в военных действиях против Тегерана, не могут рассматриваться как нейтральные.

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Отсутствие безопасности в Ормузском проливе вызвано не действиями Ирана, а общей напряженностью на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Отсутствие безопасности, навязанное всему региону, к сожалению, распространяется и на Ормузский пролив. Это не вина Ирана», — отметил дипломат в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Он подтвердил, что суда стран, участвующих в военных действиях против Ирана, не могут рассматриваться как нейтральные. «Мы ясно дали понять, что согласно международному праву суда страны-агрессора не могут проходить через Ормузский пролив, поскольку их проход больше не является мирным», — подчеркнул представитель иранского МИД. Такие суда, по его словам, «способствуют продолжающейся агрессии».

Багаи добавил, что кораблям, которые оказывают поддержку военным действиям против Ирана, не будет разрешено пересекать пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он предупредил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше