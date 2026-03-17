В Иране не признали вину в отсутствии безопасности в Ормузском проливе

«Отсутствие безопасности, навязанное всему региону, к сожалению, распространяется и на Ормузский пролив. Это не вина Ирана», — отметил дипломат в интервью индийскому телеканалу NDTV.
Он подтвердил, что суда стран, участвующих в военных действиях против Ирана, не могут рассматриваться как нейтральные. «Мы ясно дали понять, что согласно международному праву суда страны-агрессора не могут проходить через Ормузский пролив, поскольку их проход больше не является мирным», — подчеркнул представитель иранского МИД. Такие суда, по его словам, «способствуют продолжающейся агрессии».
Багаи добавил, что кораблям, которые оказывают поддержку военным действиям против Ирана, не будет разрешено пересекать пролив.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
11 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо нефтегрузы, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он предупредил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.