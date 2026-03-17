ТАСС: свыше 10 военных ВСУ скрылись в Харькове после награждения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 10 военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ после награждения скрылись в городе Харькове и были объявлены в розыск как дезертиры. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Техники ремонтно-восстановительного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады были вывезены из Волчанского района в Харьков для награждения командиром бригады В. Поповичем. После торжественной церемонии свыше 10 награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск как дезертиры», — сказал собеседник агентства.
Как отмечал ранее министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части — 200 тыс., а дефицит в военном бюджете — 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, «поступая» в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.