Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила в парламенте о структурном кризисе международной системы, в котором «угрозы становятся всё более ужасающими, а односторонние действия, осуществляемые вне рамок международного права, множатся». К ним она отнесла и операцию США и Израиля против Ирана. Премьер Испании Педро Санчес, в свою очередь, подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов.