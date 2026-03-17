Позиция США по Ирану говорит о дезинтеграции миропорядка, считает эксперт

Аналитик Грациани: действия США в Иране ведут к дезинтеграции миропорядка.

Источник: © РИА Новости

РИМ, 17 мар — РИА Новости. Позиция американской администрации, не предупредившей западных союзников о нападении на Иран, говорит о дезинтеграции миропорядка, созданного после Второй мировой войны, и выглядит ответом на начало фазы глобального перераспределения власти, заявил РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила в парламенте о структурном кризисе международной системы, в котором «угрозы становятся всё более ужасающими, а односторонние действия, осуществляемые вне рамок международного права, множатся». К ним она отнесла и операцию США и Израиля против Ирана. Премьер Испании Педро Санчес, в свою очередь, подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов.

«Позиция администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа может быть истолкована как часть более широкого процесса дезинтеграции международного порядка, построенного США после Второй мировой войны. Этот процесс касается не только глобальной системы в целом, но и затрагивает внутренние отношения внутри западного блока, в том числе с его европейскими союзниками», — рассказал политолог.

Грациани напомнил, что еще во время своего первого президентства Трамп ставил под сомнение многосторонние предпосылки либерального международного порядка, отдавая предпочтение «логике национальной мощи и системной конкуренции».

«Эта стратегия является ответом на всё более широкое осознание стратегическими кругами США того, что мир вступает в фазу глобального перераспределения власти, в которой американская гегемония кажется менее прочной, чем в прошлом», — подчеркнул эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше