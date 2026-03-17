СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Украина неспособна признать российский статус Крыма, так как сама превратилась недоговороспособное политическое образование, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.
«Нынешняя Украина неспособна признать российский статус Крыма, потому как сама превратилась в недоговороспособное политическое образование. Государственности там давно нет, совершенно не сформирована территориальная целостность и национальная идея», — сказал Константинов агентству.
По его мнение, признание со стороны Украины ничего не даст Крыму.
«Поэтому признания оттуда ждать совершенно не стоит. Международное признание — это важно, потому что это признание нашей правоты», — подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».