В Харькове объявили в розыск более десяти боевиков ВСУ

РИА Новости: более 10 солдат ВСУ дезертировали после награждения в Харькове.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения в Харькове, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона бригады, которые ранее находились в Волчанском районе и были отправлены в Харьков для награждения командиром бригады Виталием Поповичем.

«После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск, как дезертиры», — сообщил он.