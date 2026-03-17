МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В феврале 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла большие потери в Сумской области, на это, как рассказали РИА Новости в российских силовых структурах, указывает анализ некрологов украинских боевиков.
«Анализ некрологов показал, что в феврале массовые потери в Сумском районе понесла 158-я омбр (отдельная механизированная бригада- ред.)», — сообщил собеседник агентства.
Как уточнили в силовых структурах, недовольство действиями командования выражают боевики из других украинских подразделений.
«В адрес командования 2-го стрелкового батальона этой бригады начали поступать угрозы от военнослужащих других подразделений, которые обещают отомстить за своих родных и лишить офицеров жизни за преступное отношение к личному составу», — добавил собеседник.
Накануне в силовых структурах рассказали РИА Новости о том, что в Сумской области российские военные ликвидировали большую часть боевиков из 50-й артиллерийской бригады ВСУ.
В Сумской области действует группировка ВС России «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял на этом участке фронта до 285 военных, три ББМ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.