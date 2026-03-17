BZ: между Мерцем и Макроном произошел раскол из-за конфликта в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон разошлись во мнениях относительно ситуации на Ближнем Востоке, что затрудняет формирование единой позиции Европейского союза по конфликту США с Ираном. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
По данным газеты, Мерц с самого начала занял произраильскую позицию и при этом воздерживается от критических оценок действий Вашингтона. В то же время Макрон выразил недовольство реакцией Тегерана на ракетные удары.
«Именно в тот момент, когда Европа могла бы использовать эту переговорную силу, Мерц и Макрон не играют на одной стороне», — говорится в публикации BZ.
Указывается, что Макрон рассматривает возможность организации миссии сопровождения в Ормузском проливе, тогда как Мерц выступает против данной инициативы.
Ранее американский лидер призвал ряд стран, пострадавших от напряженной ситуации на Ближнем Востоке, направить свои корабли в Ормузский пролив.