ЕС отказался помогать США на Ближнем Востоке: обзор СМИ на утро 17 марта

Президент США Дональд Трамп 14 марта призвал страны Европы и Азии направить военные корабли в Ормузский пролив. Позднее, 17 марта, в ЕС отреагировали на это предложение. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка кораблей в Ормузский пролив по просьбе Трамп может стать шагом к вовлечению страны в конфликт вокруг Ирана. Она подчеркнула, что Италия готова рассматривать усиление присутствия в Красном море, однако расширение операций на Ормузский пролив все же вызывает у Рима опасения из-за риска эскалации.
Tasnim: в Иране опровергли информацию о контактах Аракчи с Уиткоффом.
Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения Axios о контактах главы МИД Ирана Аббаса Аракчи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. В Tasnim назвали эту информацию недостоверной и подчеркнули, что Иран не испытывает доверия к Дональду Трампу. Сам Аббас Аракчи заявил, что любые утверждения о продолжающихся контактах имеют целью ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность.
NYT: США хотят отстранить президента Кубы от власти.
Администрация президента США Дональда Трампа, по информации The New York Times, стремится к отстранению лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти. Представители США в ходе переговоров с кубинскими официальными лицами заявили, что президент Кубы должен покинуть свой пост. При этом Вашингтон не определяет конкретный механизм отставки. В администрации США полагают, что его смещение позволит провести структурные экономические реформы, которые нынешний лидер вряд ли поддержит.
The Indian Express: в Индии по подозрению в подготовке террористов задержали 6 граждан Украины.
Индийское национальное агентство расследований (NIA) возбудило уголовное дело против украинских граждан и одного американца, подозреваемых в подготовке террористической деятельности на территории Мьянмы. Как сообщила газета The Indian Express, подозреваемые обвиняются в сговоре для осуществления атак против Индии. В ходе расследования установлено, что они перевозили из Европы партии дронов для доставки в штат Мизорам и вступали в контакт с этническими группами, враждебными Индии.
Al Jazeera: в Багдаде беспилотник атаковал гостиницу.
Гостиница Al Rasheed в Багдаде подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака. Нападение произошло на здание для временного проживания в «зеленой зоне», где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. БПЛА поразил верхний этаж гостиницы, вызвав пожар. Данных о пострадавших при атаке пока не поступало.
NBC: Куба сталкивается с дефицитом еды, топлива и перебоями электроэнергии.
Население Кубы сталкивается с острым дефицитом продуктов питания, электроэнергии и топлива, сообщает NBC News. Жители отмечают, что перебои с энергоснабжением затрудняют приготовление пищи, зарядку электронных устройств и стирку белья. По этой же причине у людей начали быстро портиться продукты. Также отмечаются трудности с приобретением товаров первой необходимости и ограниченная работа транспорта из-за дефицита топлива. Журналисты отмечают, что проблемы на Кубе сильно усугубились после решения администрации США заблокировать поставки нефти.
WAM: ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за ракетной угрозы.
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном частичном закрытии воздушного пространства страны на фоне новой атаки ракет и беспилотников, передает Эмиратское агентство новостей WAM. Отмечается, что данная мера введена в качестве исключительной предосторожности для обеспечения безопасности полетов и экипажей.