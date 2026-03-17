Сотрудники аэропортов в США массово пропускают работу, пишут СМИ

Основной причиной разногласий в сенате, приведших к частичному шатдауну, стал бюджет министерства внутренней безопасности: демократы настаивали на ужесточении требований к работе иммиграционной службы (ICE) после серии инцидентов, включая два смертельных случая с участием федеральных агентов в Миннесоте. В то время как финансирование остальных ведомств утверждено до конца сентября, ICE и таможенная служба (CBP) смогут временно использовать дополнительные средства в рамках налоговой реформы Трампа (One Big Beautiful Bill) для продолжения работы.