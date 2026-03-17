В Катаре сообщили о перехвате ракет из Ирана

КАИР, 17 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Катара перехватили несколько ракет, выпущенных из Ирана, сообщило министерство обороны эмирата.
Данных о том, сколько снарядов было сбито, пока нет.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше