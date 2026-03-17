Эксперт Агар: США сложно одновременно заниматься Украиной и войной с Ираном

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. США крайне тяжело одновременно заниматься и конфликтом на Украине, и войной с Ираном. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС один из ведущих турецких экспертов по вопросам безопасности Абдуллах Агар.
«США хоть и имеют возможности для этого, но им очень сложно одновременно полноценно участвовать и в конфликте с Ираном, и на Украине. В войне важна концентрация сил на конкретном направлении», — отметил собеседник.
Агар напомнил, что на текущем этапе «бремя войны на Украине во многом переложили на Европу». «И на этом фоне США посчитали, что за счет высвободившихся сил им удастся легко решить вопрос с Ираном. Но реальность показала, что Иран успешно держит мощные удары», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что для эффективного вовлечения в тот или иной конфликт необходимо обеспечение вооружениями, а в условиях необходимости оружия на Ближнем Востоке военная помощь Украине со стороны США отходит на второй план. «К примеру, ранее на одном из этапов на Украине возникла проблема с артиллерийскими боеприпасами. Тогда 79 тыс. снарядов были отправлены туда с американских складов в Израиле. Но как только начались боевые действия в Ближневосточном регионе, это вооружение вернули в Израиль. Иранская война сейчас в приоритете для США, в том числе с точки зрения вооружения и боеприпасов», — отметил Агар.