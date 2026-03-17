Эксперт Агар: США сложно одновременно заниматься Украиной и войной с Ираном

Эксперт также подчеркнул, что для эффективного вовлечения в тот или иной конфликт необходимо обеспечение вооружениями, а в условиях необходимости оружия на Ближнем Востоке военная помощь Украине со стороны США отходит на второй план. «К примеру, ранее на одном из этапов на Украине возникла проблема с артиллерийскими боеприпасами. Тогда 79 тыс. снарядов были отправлены туда с американских складов в Израиле. Но как только начались боевые действия в Ближневосточном регионе, это вооружение вернули в Израиль. Иранская война сейчас в приоритете для США, в том числе с точки зрения вооружения и боеприпасов», — отметил Агар.