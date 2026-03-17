Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли почти 40 жителей РФ

ЛУГАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Почти 40 мирных жителей субъектов РФ на минувшей неделе погибли при ударах Вооруженных сил Украины, более 200 человек, в том числе 6 детей, получили ранения. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, среди пострадавших больше всего жителей Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей и Донецкой Народной Республики.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 37 человек. Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике. В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева», — сказал он.
Мирошник отметил, что чаще всего причиной увечий становились атаки украинских ударных дронов. Так, за неделю от налетов украинских БПЛА пострадал 171 мирный житель — около 71% от общего числа пострадавших.
Кроме того, как сообщил посол по особым поручениям МИД России, на неделе украинские войска продолжали дистанционно минировать территории российских субъектов, чаще всего при помощи БПЛА. «Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие гибель и ранения мирных жителей, зафиксированы в ДНР, где пострадал 63-летний житель Горловки, а также при исполнении служебных обязанностей погиб командир отделения пожарно-спасательной части города Ясиноватая, трое его сослуживцев получили ранения. В Запорожской области из-за детонации противопехотной мины один мирный житель погиб, второй получил ранения», — сообщил Мирошник.
Всего, по словам собеседника агентства, ВСУ выпустили по субъектам РФ почти 3,4 тыс. различных боеприпасов.