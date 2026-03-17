ТАСС: ВСУ жалуются на удары российских ФАБ у Запорожья и Павлограда

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Украинские войска жалуются на удары российской авиации по населенным пунктам в окрестностях Павлограда и Запорожья. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, до недавнего времени в контексте ударов ФАБ эти районы считались у ВСУ тыловыми.
«По населенным пунктам в окрестностях Павлограда в Днепропетровской области и Запорожья до недавнего времени удары российских ФАБ угрозу не представляли. Однако, противник жалуется на то, ситуация поменялась, и тыловых районов у ВСУ на двух направлениях становится меньше», — сообщили в силовых структурах.