Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ жалуются на удары российских ФАБ у Запорожья и Павлограда

В российских силовых структурах рассказали, что до недавнего времени эти районы считались у противника тыловыми.

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Украинские войска жалуются на удары российской авиации по населенным пунктам в окрестностях Павлограда и Запорожья. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, до недавнего времени в контексте ударов ФАБ эти районы считались у ВСУ тыловыми.

«По населенным пунктам в окрестностях Павлограда в Днепропетровской области и Запорожья до недавнего времени удары российских ФАБ угрозу не представляли. Однако, противник жалуется на то, ситуация поменялась, и тыловых районов у ВСУ на двух направлениях становится меньше», — сообщили в силовых структурах.