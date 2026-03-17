Мирошник: почти 40 россиян погибли на неделе от ударов Киева

За неделю с 9 по 15 марта от ударов Вооружённых сил Украины погибли 37 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, 202 человека, в том числе шестеро детей, получили ранения.
Наибольшее число пострадавших мирных жителей, по его словам, было зафиксировано в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республике.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 3347 боеприпасов.
Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе движущийся автомобиль в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, в результате чего были ранены два мирных жителя.
Кроме того, ВСУ также атаковали беспилотниками город Стародуб, в результате чего пострадала мирная жительница.