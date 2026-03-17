Депутат Ивлев сообщил, почему Киев может затягивать конфликт с РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским может иметь долю от прибыли оружейных компаний западных стран, в связи с чем старается продлить вооруженный конфликт с Россией и оттянуть заключение мирного соглашения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Ну там, похоже, идет какая-то торговля, да? Ведь не секрет, чем дольше продлится специальная военная операция, тем больше прибыли получат предприятия военно-промышленного комплекса Германии, Британии, Франции, Соединенных Штатов Америки. Ведь, хотя переговоры идут, а “Хаймарсы” летают, а французские “Скальпы” летают. И я предположу: а не в доле ли с этими предприятиями ВПК современное киевское руководство? Не в доле ли они по откатам? Ведь это же деньги, это же заказы. И чем дольше продлится вооруженный конфликт, тем больше будет прибыли у предприятий военно-промышленного комплекса западных стран», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в связи с этим Киев будет выступать против мирного соглашения с Россией и продолжать риторику про боевые действия «до последнего украинца».
