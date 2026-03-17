Эксперт Джума: ХАМАС и «Хезболлах» сохранили боеспособность

Журналист-международник отметил, что организации продолжают оказывать сопротивление, несмотря на масштабные военные операции Израиля.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС и шиитская организация «Хезболлах» сохраняют боеспособность и продолжают оказывать сопротивление, несмотря на масштабные военные операции Израиля. Об этом сообщил ТАСС журналист-международник Аббас Джума.

Эксперт напомнил, что израильское руководство обещало полностью покончить с ХАМАС. «Прошло много времени, много сил было и денег потрачено, а ХАМАС до сих пор существует и даже готов оказывать сопротивление», — констатировал Джума.

Аналогичная ситуация, по его словам, складывается и на ливанском направлении. Несмотря на серьезные разрушения инфраструктуры на юге Ливана и гибель лидеров «Хезболлах» Хасана Насруллы и Сафи ад-Дина, «движение не сломлено». «Можно много говорить о том, что “Хезболлах” ослаблен, но, тем не менее, ракеты в сторону Израиля летят», — подытожил эксперт.

