От вина до электроэнергии: новые решения правительства

На очередном заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса обсуждали темы, которые на первый взгляд кажутся узкими — вино, НДС за нерезидентов, госзакупки, рынок электроэнергии.

Но если разобраться, за этими формулировками скрываются решения, которые напрямую повлияют на бизнес, цены и даже на то, что окажется на полках магазинов, передает DKNews.kz.

Разбираем главное — простым языком.

Плодовые вина могут подорожать — но не все.

Один из самых обсуждаемых вопросов — новый техрегламент ЕАЭС по алкогольной продукции. Его обсуждают уже несколько лет, но теперь он снова в центре внимания.

Суть в следующем:

Вина из яблок, груш и других плодов могут перестать считаться вином Их могут отнести к другой категории алкоголя А значит — обложить более высоким акцизом.

И главное — видно, что часть решений принимается с учётом обратной связи от бизнеса. Это не всегда происходит быстро, но диалог есть.

Почему это важно.

Все эти изменения — не просто технические правки. Они влияют на:

цены на алкоголь (особенно на плодовые напитки) удобство ведения бизнеса (ЭСФ и НДС) структуру рынка поставщиков (госзакупки) работу энергетического сектора НДС за нерезидента и импорт:

по мере возникновения обязательства (без фиксированной даты).

НДС:

раз в квартал:

25 февраля 25 мая 25 августа 25 ноября.

Сроки — коротко и понятно:

КПН:

ежемесячно — до 25 числа (для авансовых платежей) по итогам года — до 10 апреля следующего года НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

Но решение пока не принято.

Вопрос отправили на доработку и повторное обсуждение.

Как теперь поступают налоги в бюджет.

Отдельно на заседании напомнили, как формируется бюджет Казахстана.

Основные источники:

КПН (корпоративный подоходный налог) НДС.

Рынок электроэнергии: вопрос пока завис.

Представители энергорынка попросили пересмотреть сроки выставления счетов-фактур.

Причина — специфика отрасли:

сложные расчёты технологические ограничения особенности регулирования.

Это может изменить рынок:

крупным компаниям станет менее выгодно работать с «упрощёнщиками» возможен пересмотр цепочек поставщиков.

Это редкий случай, когда государство явно идёт навстречу бизнесу.

Госзакупки: правила меняют, но не Налоговый кодекс.

Здесь важный нюанс: сам Налоговый кодекс не меняется.

Но будут обновлены правила закупок, чтобы:

ограничить вычеты для компаний на общеустановленном режиме если они покупают у поставщиков на упрощёнке.

Проще говоря:

документооборот отвязали от момента оплаты — и это сильно упрощает администрирование.

И ещё важный момент:

Штрафов за I квартал 2026 года не будет.

Новые правила применят задним числом — с 1 января 2026 года.

На операции за IV квартал 2025 года требование вообще не распространяется.

Что меняется:

Теперь:

ЭСФ можно выписать в течение 15 дней с момента покупки услуги у нерезидента А зачёт НДС будет происходить по факту его уплаты.

При этом государство хочет усилить контроль, чтобы избежать схем, когда под видом «натурального вина» продают более крепкий алкоголь.

Изменения вступят в силу только после принятия техрегламента на уровне ЕАЭС и внесения поправок в Налоговый кодекс.

НДС за нерезидентов: бизнесу упростят жизнь.

Это один из самых практичных и долгожданных блоков изменений.

Сейчас правило такое:

ЭСФ (электронный счёт-фактуру) нужно выписать в течение 5 дней после уплаты НДС за нерезидента.

Но в реальности у компаний возникали сложности:

есть переплата по НДС непонятно, от какой даты считать срок ошибки → риск штрафов.

Что это означает на практике?

Такие напитки могут заметно подорожать.

Но Казахстан рассматривает компромисс:

оставить низкий акциз (как у вин) для:

напитков, произведённых естественным брожением без добавления спирта произведённых внутри страны.