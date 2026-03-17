ТАСС: ВСУ в Орехове оказались в огневом мешке

ДОНЕЦК, 17 марта. /ТАСС/. Группировка украинских сил в Орехове в Запорожской области оказалась в огневом мешке, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«Тактическая ситуация для группировки противника в Орехове оставляет желать лучшего. Сейчас они находятся в огневом мешке», — сообщили в силовых структурах.
Там добавили, что потери противника на этом участке фронта стремительно растут.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что бойцы группировки войск «Днепр» ведут наступление в направлении Запорожья, освобожден населенный пункт Веселянка, продолжаются уличные бои в Орехове.
