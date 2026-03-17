Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС России пробрался в тыл ВСУ и вел разведку

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Гвардии рядовой российских Вооруженных сил Алексей Кадочников в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики скрытно вышел в тыл украинских войск и докладывал оттуда командованию о действиях противника, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Наводчик стрелкового отделения стрелкового взвода Кадочников в ходе спецоперации получил боевую задачу скрытно преодолеть открытый участок местности, выйти в тыл противника и занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил российского подразделения в районе одного из населенных пунктов в ДНР.

«Под непрекращающимся огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника гвардии рядовой Кадочников, действуя в головном дозоре, преодолел открытый участок местности, используя рельеф и маскировку. Выйдя в тыл врага, Алексей занял позицию на обратном скате высоты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что там Кадочников оборудовал и замаскировал наблюдательный пункт, после чего занял огневую позицию для наблюдения и ведения огня.

«Несколько часов он вел скрытное наблюдение, своевременно выявляя и докладывая о перемещениях противника и координатах его огневых точек», — добавили в МО РФ.

В ведомстве рассказали, что благодаря грамотным, скрытным и инициативным действиям рядового фланг наступающего российского подразделения был надежно прикрыт. Точные доклады Кадочникова позволили командованию скорректировать действия подразделения, избежать внезапного огня и создать условия для успешного штурма и захвата опорного пункта противника.