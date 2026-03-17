Боец ВС России пробрался в тыл ВСУ и вел разведку

Наводчик стрелкового отделения стрелкового взвода Кадочников в ходе спецоперации получил боевую задачу скрытно преодолеть открытый участок местности, выйти в тыл противника и занять господствующую высоту для наблюдения и прикрытия основных сил российского подразделения в районе одного из населенных пунктов в ДНР.
«Под непрекращающимся огневым воздействием и атаками FPV-дронов противника гвардии рядовой Кадочников, действуя в головном дозоре, преодолел открытый участок местности, используя рельеф и маскировку. Выйдя в тыл врага, Алексей занял позицию на обратном скате высоты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что там Кадочников оборудовал и замаскировал наблюдательный пункт, после чего занял огневую позицию для наблюдения и ведения огня.
«Несколько часов он вел скрытное наблюдение, своевременно выявляя и докладывая о перемещениях противника и координатах его огневых точек», — добавили в МО РФ.
В ведомстве рассказали, что благодаря грамотным, скрытным и инициативным действиям рядового фланг наступающего российского подразделения был надежно прикрыт. Точные доклады Кадочникова позволили командованию скорректировать действия подразделения, избежать внезапного огня и создать условия для успешного штурма и захвата опорного пункта противника.