Стубб призвал НАТО прислушаться к словам Трампа о плохом будущем альянса

На днях, 14 марта, американский лидер призвал ряд стран Европы и Азии отправить военные корабли в Ормузский пролив для восстановления там судоходства, «чтобы он больше не был угрозой». Через некоторое время глава США подчеркнул, что членов НАТО ждет «очень плохое будущее», если они не ответят на его призыв или ответ будет отрицательным.