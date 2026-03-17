Стубб призвал НАТО прислушаться к словам Трампа о плохом будущем альянса

Президент Финляндии прокомментировал слова главы США о «плохом будущем» НАТО, если ее члены не согласятся патрулировать Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны НАТО должны серьезно отнестись к словам президента США Дональда Трампа о «плохом будущем» альянса.

«Мы, очевидно, должны серьезно относиться ко всему, что говорит президент Соединенных Штатов», — сказал Стубб в интервью информационному агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о том, как нужно воспринимать высказывания Трампа о будущем Североатлантического альянса.

На днях, 14 марта, американский лидер призвал ряд стран Европы и Азии отправить военные корабли в Ормузский пролив для восстановления там судоходства, «чтобы он больше не был угрозой». Через некоторое время глава США подчеркнул, что членов НАТО ждет «очень плохое будущее», если они не ответят на его призыв или ответ будет отрицательным.

По словам Стубба, государства, обладающие желанием и возможностями откликнуться на просьбу Штатов, «сделают это и должны это сделать». При этом он отметил, что Североатлантический альянс является оборонительным блоком и «не занимается военными атаками как таковыми».

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев задался вопросом: насколько мрачным будет будущее НАТО, если слова Трампа сбудутся.

