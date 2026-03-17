Трехтонная бомба разнесла пункт дислокации боевиков ВСУ под Красным Лиманом

Кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков одного из подразделений ВСУ на краснолиманском направлении опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, под удар попали военнослужащие 60-й мехбригады ВСУ.
Сообщается, что для поражения места скопления украинских боевиков, обнаруженного в районе города Красный Лиман, была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
Судя по опубликованному видео, мощный взрыв уничтожил пункт временной дислокации ВСУ, выявленный в многоэтажной застройке.
Данных о потерях противника в результате поражения места скопления украинских военных под Красным Лиманом нет.
Ранее были опубликованы кадры поражения позиций операторов БПЛА из 5-й штурмовой бригады ВСУ и пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады противника в Константиновке, а также места скопления боевиков из 60-й мехбригады ВСУ на территории Красного Лимана.