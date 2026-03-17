Юрист Макаров: за мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста

За нецензурную брань в общественном месте россиянам может грозить штраф от 500 рублей, а также административный арест до 15 суток.
Об этом рассказал юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.
«За такими действиями последует административный штраф от 500 рублей до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», — цитирует его РИА Новости.
При этом уточняется, что, если сквернословие будет сопряжено с неповиновением законному требованию представителя власти, за этим последует штраф до 2,5 тыс. рублей или также арест до 15 суток.
Ранее певица Виктория Цыганова предложила штрафовать россиян за нецензурную брань в туристических местах.
В Институте русского языка между тем заявили, что россияне стали чаще материться.