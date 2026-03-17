За неделю от атак ВСУ погибли 37 и ранены 202 мирных жителя, заявил посол Мирошник

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 9 по 15 марта от атак ВСУ погибли 37 мирных жителей России, 202 ранены, включая шестерых детей.
Всего выпущено не менее 3347 боеприпасов. Наибольшее число пострадавших — в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и ДНР. Удары наносились по жилым домам, больницам, школам, энергообъектам, транспорту.
Мирошник подчеркнул, что большинство вооружений произведено на Западе.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара украинского дрона-камикадзе по автомобилю в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района ранены два мирных жителя.
