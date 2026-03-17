«Проблема не в тарифах»: глава правительства Приморья — о сбоях мусорной реформы

Мусорная реформа в Приморье до сих пор остается одной из самых острых тем для жителей. Корень проблемы — не в низких тарифах, а в несовершенной системе начислений, действовавшей ранее, недоразвитой инфраструктуре и том, как бизнес обращался с отходами. Об этом первый вице-губернатор — глава правительства края Вера Щербина сказала в интервью ИА PrimaMedia. С 2024 года, по ее словам, власти провели работу над ошибками: удвоили поддержку отрасли, обновили технику, ввели сотни новых площадок и изменили принцип оплаты, что уже снизило жалобы на вывоз на 30%.
— Реформа идет непросто. Но причина сбоев — не в низких тарифах, а в отсутствии инфраструктуры, нехватке техники и несправедливом распределении нагрузки, — сказала председатель правительства края.
Инфраструктура ТКО — это миллиардные вложения в технику и строительство, и здесь основную нагрузку взяло на себя государство, напомнила она. Поворотной точкой стала «перезагрузка» системы два года назад.
— В 2024 году после инвентаризации системы мы приступили к исправлению накопившихся проблем. За два года поддержка отрасли из бюджета выросла вдвое. В 2026 году она составит 3,1 млрд рублей. Еще 4,1 млрд заложено на новые объекты до 2028 года, — перечислила глава кабмина.
Приморье вошло в число 19 пилотных регионов по концессиям в сфере ТКО: заключены соглашения на строительство шести современных комплексов на 26,2 млрд рублей.
Одновременно власти обновляют автопарк и усиливают муниципальный контроль. По словам Щербины, в прошлом году закупили 70 новых мусоровозов (55 — за счет края, 15 — подрядчиков), в 2026-м на автопарк предусмотрено еще более 520 млн рублей. Создано девять муниципальных компаний‑перевозчиков, что, по оценке правительства, уже повысило качество уборки.
Расширяется и сама сеть контейнерных площадок: в 2025 году ввели 352 новых площадок, установлено 3 657 контейнеров, а в 2026-м к ним добавится еще 3 тысячи.
— Жалоб на несвоевременный вывоз по итогам прошлого года стало меньше на 30%, — отметила глава правительства.
При этом, подчеркивает Щербина, критичным оказался не уровень тарифа, а то, как его считали.
— Проблема была не в тарифах, а в системе начислений — платили «по прописке», а не по факту. Мы перешли на начисления по площади жилья. Это дало прозрачность, решило проблему оплаты за туристов и повысило собираемость платежей, — пояснила она.
Наведение порядка коснулось и коммерческих отходов.
— В 2025 году выявлено 8 611 случаев, когда компании выбрасывали мусор на контейнерные площадки жилых домов. Пресечение этой практики разгрузило контейнеры для людей и принесло отрасли дополнительно более 600 млн рублей в год, — отметила Вера Щербина.
Глава правительства признает, что реформу нельзя считать завершенной: дальше потребуется большая работа с населением — в том числе по мерам ответственности и для жителей, и для государства.