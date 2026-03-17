«Проблема не в тарифах»: глава правительства Приморья — о сбоях мусорной реформы

Мусорная реформа в Приморье до сих пор остается одной из самых острых тем для жителей. Корень проблемы — не в низких тарифах, а в несовершенной системе начислений, действовавшей ранее, недоразвитой инфраструктуре и том, как бизнес обращался с отходами. Об этом первый вице-губернатор — глава правительства края Вера Щербина сказала в интервью ИА PrimaMedia. С 2024 года, по ее словам, власти провели работу над ошибками: удвоили поддержку отрасли, обновили технику, ввели сотни новых площадок и изменили принцип оплаты, что уже снизило жалобы на вывоз на 30%.