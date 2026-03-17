«Единая Россия» усилит жилищный блок новой Народной программы перспективными инициативами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.
«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён ЖКХ и жилищному строительству. Правительство отчиталось перед партией о выполнении положений народной программы в этой сфере. Отдельное внимание уделили восстановлению исторических регионов.
В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов Южного федерального округа, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы.
«Единая Россия» реализовала народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, подчеркнул Владимир Якушев и представил достижения партии в данных сферах за пять лет. В частности, по партпроекту «Городская среда» приведено в порядок и отремонтировано 50 тысяч общественных пространств и дворов, а всего за время реализации партпроекта — около 120 тысяч.
Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что за период действия народной программы в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 миллионов граждан.
Он напомнил, что в 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками. По партпроекту «Безопасные дороги» за период 2019—2025 годов по всей стране построили и отремонтировали свыше 150 тысяч километров дорог.
По программе модернизации коммунальной инфраструктуры заменено около 7 тысяч километров коммунальных сетей, завершено строительство, реконструкция и капремонт почти 600 объектов ЖКХ.
Председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания края, региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Алексей Кулеш отмечает: «Жилищно-коммунальное хозяйство — важнейшая отрасль экономики края, и это не только трубы, канализация и колодцы, но и высокие технологии, точнейшие машины и приборы, цифровизация. Желаю работникам отрасли безаварийной работы и благодарных потребителей. А всех красноярцев прошу обращать внимание на малозаметных, но таких важных и нужных для нас людей — работников ЖКХ».
«Единая Россия» помогает последовательно решать поставленную Президентом задачу по восстановлению исторических регионов: качество жизни там должно соответствовать общероссийскому уровню, отметил секретарь Генсовета.
Говоря о реализации народной программы «Единой России», Марат Хуснуллин подчеркнул, что 2025-й год стал лучшим в области стройки за всю новейшую историю страны: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Впервые за всю историю введено более 60 миллионов квадратных метров ИЖС.
Правительство вместе с «Единой Россией» готовит новые подходы к развитию ипотеки, дальнейшей реализации семейной ипотеки — это прямое поручение Президента, напомнил зампред Правительства.
«Единая Россия» вовлекла жителей регионов в благоустройство: в прошлом году в выборе объектов приняли участие 16,5 миллионов человек, напомнил Марат Хуснуллин.
Что касается дорог, за последние 5 лет удалось выстроить системную работу по их приведению в нормативное состояние. Кроме того, привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.
Марат Хуснуллин поблагодарил «Единую Россию» за совместную работу, подчеркнув, что инициативы партии помогают развивать инфраструктуру городов: строить жильё, дороги, благоустраивать общественные пространства.
Он поддержал инициативы участников форума, поручив профильным ведомствам проработать их для включения в новую Народную программу «Единой России».
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ. Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.
