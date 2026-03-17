Силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над 11 регионами России

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 206 украинских беспилотников над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью — 62, над Московским регионом — 43 (из них 40 летели на Москву), над Краснодарским краем — 28, над Крымом — 18, над Смоленской областью — 12, над Калужской — 9, над Белгородской — 8, над Ростовской — 6, над Ленинградской — 4, над Астраханской — 3, один — над Адыгеей, и 12 — над акваторией Азовского моря.
Напомним, что в результате удара украинского дрона-камикадзе по автомобилю в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области ранены два мирных жителя.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 9 по 15 марта от атак ВСУ погибли 37 мирных жителей России, 202 ранены, включая шестерых детей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.