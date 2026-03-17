Вашингтон требует от союзников признать структуры Ирана террористическими

Госдепартамент США поручил дипломатическим миссиям добиваться от других стран признания Корпуса стражей исламской революции Ирана и движения «Хезболлах» террористическими организациями.

Госдепартамент США поручил дипломатическим миссиям добиваться от других стран признания Корпуса стражей исламской революции Ирана и движения «Хезболлах» террористическими организациями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на внутреннюю телеграмму ведомства.

По данным издания, документ был разослан всем американским диппредставительствам. Дипломатам предписано донести соответствующую позицию до властей стран пребывания на высоком уровне.

Срок исполнения поручения обозначен до ближайшей пятницы. При этом допускается координация действий с израильскими дипломатами в зависимости от решения конкретных миссий.

Инициатива прозвучала на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сообщается, что 28 февраля США и Израиль начали удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран.

В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по военным объектам США в регионе. По имеющейся информации, атаки сопровождаются разрушениями и жертвами среди гражданского населения.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
