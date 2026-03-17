Волгоградские депутаты рассмотрели закон о межвузовском кампусе

Волгоградские депутаты сделали шаг к строительству межвузовского кампуса. На заседании облдумы рассмотрели законопроект, который создает правовую основу для проекта, предложенного губернатором Андреем Бочаровым. Идея уже получила поддержку у молодежи региона и обсуждалась в Совете Федерации в мае 2025 года.
Что меняет новый закон? Поправки в региональный закон «О градостроительной деятельности» позволяют включить объекты будущего кампуса в схему территориального планирования области. В перечень объектов регионального значения попадут учебные корпуса, лаборатории, студенческие общежития, гостиницы и социальные объекты.
Строительство кампуса вошло в перечень приоритетных проектов Волгоградской области на ближайшие 10 лет и в региональный комплексный план. Реализовывать проект будут через концессионное соглашение: частный инвестор построит объекты, а затем они перейдут в собственность региона.
Профильный комитет облдумы уже рекомендовал принять законопроект. Если документ утвердят, это ускорит подготовку к стройке и создаст в регионе инновационную образовательную среду — именно такую задачу ставил губернатор, анонсируя проект кампуса мирового уровня.
Ранее сообщалось, что он будет построен на набережной на Тулака.