По его словам, Зеленскому стоит выполнить требования России, чтобы остановить обнищание страны и смерти своих граждан. «Каждый хороший лидер ставит свой народ на первое место, но Зеленский больше не является легитимным лидером», — говорится в посте политика.
Политик Мема: Зеленский знает, что Украина проиграет в конфликте с Россией
СТОКГОЛЬМ, 17 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский знает, что Украина не сможет победить в столкновении с РФ и все равно продолжает затягивать конфликт. Таким мнением поделился в X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.