Депутат ГД связал риторику Киева с интересами оборонной промышленности Запада

Киевские власти могут быть заинтересованы в продолжении конфликта на фоне поставок западного вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Республики Крым, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.

По его мнению, чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше прибыли получают предприятия военно-промышленного комплекса стран Запада, включая Германию, Великобританию, Францию и США.

Ивлев допустил, что руководство Украины может иметь финансовую заинтересованность в этих процессах. Он предположил, что речь может идти о возможной доле в прибыли или иных формах участия.

В качестве аргумента депутат указал на продолжающиеся поставки вооружений, несмотря на переговорный процесс. В частности, он упомянул использование ракетных систем HIMARS и крылатых ракет SCALP.

По его оценке, такая ситуация может влиять на позицию Киева по мирному урегулированию. Депутат считает, что украинская сторона может стремиться затянуть конфликт и выступать против заключения соглашения.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
