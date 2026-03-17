Киевские власти могут быть заинтересованы в продолжении конфликта на фоне поставок западного вооружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Республики Крым, генерал-майора запаса Леонида Ивлева.
По его мнению, чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше прибыли получают предприятия военно-промышленного комплекса стран Запада, включая Германию, Великобританию, Францию и США.
Ивлев допустил, что руководство Украины может иметь финансовую заинтересованность в этих процессах. Он предположил, что речь может идти о возможной доле в прибыли или иных формах участия.
В качестве аргумента депутат указал на продолжающиеся поставки вооружений, несмотря на переговорный процесс. В частности, он упомянул использование ракетных систем HIMARS и крылатых ракет SCALP.
По его оценке, такая ситуация может влиять на позицию Киева по мирному урегулированию. Депутат считает, что украинская сторона может стремиться затянуть конфликт и выступать против заключения соглашения.
