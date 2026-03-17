Под Славянском ликвидирован офицер спецподразделения СБУ Вербоватый

По информации СМИ, Вербоватый служил в региональном подразделении Центра специальных операций «Альфа» в Винницкой области.

Источник: Аргументы и факты

Список потерь СБУ пополнил офицер Центра спецопераций «Альфа» Алексей Вербоватый, следует из появившегося в Сети некролога.

Военные паблики пишут, что 32-летний офицер спецподразделения СБУ был уничтожен на прошлой неделе в ходе выполнения боевого задания в районе Славянска. Информации об обстоятельствах ликвидации украинского боевика нет.

Известно, что Вербоватый принимал участие в так называемой АТО на территории Донбасса. С 2024 года служил в региональном подразделении Центра специальных операций «Альфа» в Винницкой области.

Ранее сообщалось о ликвидации на купянском направлении офицера отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения ВСУ Никиты Доценко. По данным источников, украинский военнослужащий, который был сыном генерала СБУ Даниила Доценко, уничтожен в результате удара управляемой бомбы.

Также появилась информация о ликвидации в зоне СВО боевика ВСУ Евгения Кота, которого на Украине считали «лучшим оператором» РСЗО HIMARS.