Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные представили Трампу сценарии завершения и продолжения войны с Ираном

Военные представили президенту США Дональду Трампу несколько вариантов развития событий в конфликте с Ираном. По данным NBC, среди них есть как сценарии сворачивания боевых действий, так и планы по эскалации — на случай, если Белый дом решит усилить давление.

Источники издания не раскрыли детали. Известно лишь, что сторонники скорейшего завершения конфликта в окружении Трампа обеспокоены глобальной экономической нестабильностью, которую вызывает война. При этом сроки операции, по словам журналистов, могут меняться буквально ежедневно.

Ранее Трамп признал, что не готов объявить о победе в войне с Ираном. При этом американский лидер отметил, что США ведут переговоры с Тегераном, который «очень хочет заключить сделку». Позже американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.

