Лебедев: под Киевом попали под удар места, где видели иностранных военных

В Киевской области нанесены удары по объектам, на которых были замечены иностранные военные, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, ракетный удар нанесен по местам размещения и тренировок иностранных военных в районе села Летки к северу от Киева. По информации координатора подполья, для поражения объектов противника была применена ракета «Искандер-М».
Лебедев сообщил, что после удара район прилета ракеты был перекрыт.
«Уже более 12 часов все закрыто блокпостами, до сих пор извлекают то, что осталось от военных из Европы», — написал координатор подполья.
Ранее сообщалось о нанесении ударов по тренировочным лагерям украинских боевиков, выявленным на территории Киевской области. Появилась информация об ударе по военной базе противника в Черкасской области.
Были опубликованы кадры поражения трехтонной бомбой пункта временной дислокации боевиков из 60-й мехбригады ВСУ под Красным Лиманом.