МВД предложило выдворять мигрантов за экстремистские нарушения

МВД России подготовило поправки в КоАП, предусматривающие ужесточение ответственности для иностранных граждан за ряд правонарушений, включая экстремистские. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением в правительственной комиссии.
По данным издания, инициатива уже получила одобрение комиссии 16 марта. Проект предлагает ввести административное выдворение как меру наказания за нарушения, связанные с экстремизмом, общественной безопасностью и правопорядком.
Речь идет, в частности, о правонарушениях в сфере религиозного законодательства, злоупотребления свободой массовой информации, а также распространении экстремистских и террористических материалов. В ряде случаев выдворение предлагается сделать обязательным наказанием.
Также поправки предусматривают ужесточение санкций в миграционной сфере и на границе. Например, штраф за нарушение режима пребывания может вырасти с 2−5 тысяч до 4−7 тысяч рублей, а при отягчающих обстоятельствах — до 7−9 тысяч рублей.
Проект затрагивает и процедуру выдворения. В частности, предлагается сократить судебное рассмотрение таких решений, а по отдельным составам — отказаться от учета личности нарушителя и обстоятельств дела, сделав меру безальтернативной.
Кроме того, обсуждается передача части полномочий по принятию решений о выдворении от судов к органам внутренних дел и пограничной службе.
По данным «Ведомостей», ранее меры в этой сфере уже ужесточались. В 2025 году органы МВД получили право самостоятельно назначать выдворение иностранным гражданам.
Статистика показывает, что за восемь месяцев 2025 года к пунктам пропуска через границу было доставлено около 35 тысяч иностранных граждан для выдворения.
На этом фоне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявлял о необходимости усиления контроля в миграционной сфере и расширения оснований для лишения гражданства.
