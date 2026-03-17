Разведка США сделала неутешительные выводы о ситуации в Иране

Американская разведка не обнаружила признаков раскола в руководстве Ирана после начала военной операции, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По оценкам, иранские власти остаются целостными, нет явных признаков разногласий или перебежек.
Президенту США Дональду Трампу перед началом операции докладывали о возможном укреплении КСИР.
Арабские союзники США в Персидском заливе выражают недовольство тем, что стали мишенью ответных ударов Ирана, и считают, что их оставили один на один с атаками.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру призывать правительства третьих стран принять меры против Ирана.
