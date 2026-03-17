Главные новости к утру 17 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 17 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 марта 2026.

Трамп заявил, что операция в Иране предотвратила Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная кампания против Ирана спасла мир от Третьей мировой войны. По его словам, без ударов США Тегеран в течение месяца получил бы ядерное оружие и применил его против Израиля и других стран Ближнего Востока. Глава Белого дома назвал причиной операции также быстрорастущую ракетную программу Исламской Республики.

В Кабуле число погибших при ударе Пакистана увеличилось до 400

Пакистан ударил по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле. По данным афганских властей, погибли минимум 400 человек, еще около 250 получили ранения. Представители Афганистана назвали произошедшее «преступлением против человечности». Пакистан отверг обвинения и назвал их «ложными и вводящими в заблуждение».

МИД Ирана анонсировал выступление Моджтабы Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи в порядке и в скором времени может выступить с новым посланием. Об этом телеканалу NDTV заявил замглавы МИД Ирана Эсмаил Багаи. Ранее в The Telegraph писали, что Моджтаба Хаменеи избежал гибели, выйдя на улицу перед авиаударом США.

СМИ рассказали о плане США отстранить президента Кубы от власти

По данным газеты The New York Times, США хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства. По данным источников издания, американцы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти.

Мерц и Макрон поругались из-за Ирана

Серьезные разногласия между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не дают ЕС выработать единую позицию по войне США с Ираном. Причина конфликта: Макрон планирует миссию сопровождения в Ормузском проливе. Мерц говорит «нет».

