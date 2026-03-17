Главные новости к утру 17 марта 2026 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная кампания против Ирана спасла мир от Третьей мировой войны. По его словам, без ударов США Тегеран в течение месяца получил бы ядерное оружие и применил его против Израиля и других стран Ближнего Востока. Глава Белого дома назвал причиной операции также быстрорастущую ракетную программу Исламской Республики.