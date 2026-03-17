Российские системы ПВО сбили 206 беспилотников ВСУ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 206 управляемых украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 16 марта до 7:00 мск 17 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что массированной атаке подверглась Брянская область — над регионом сбили 62 дрона. Над московским регионом ликвидировали 43 БПЛА, в том числе 40, которые летели на Москву. 28 дронов сбили над территорией Краснодарского края, 18 — над Крымом. Еще по 12 беспилотников уничтожили над Смоленской областью и акваторией Азовского моря.
Еще 9 БПЛА уничтожили над Калужской областью, 8 — над Белгородской, 6 — над Ростовской. Над территорией Ленинградской области ликвидировали 4 беспилотника, еще 3 — над Астраханской и один — над республикой Адыгея.
