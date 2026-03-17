Лебедев: в Николаевской области нанесен удар по аэродрому ВСУ

В Вознесенском районе Николаевской области попал под удар аэродром ВСУ, сообщил во вторник в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, удар нанесен по авиабазе противника в районе села Мартыновское. Для поражения объекта была применена ракета «Искандер-М».
«На момент удара, по предварительным данным, на аэродроме могли находиться два Су-24 и как минимум один F-16, что косвенно указывает на использование площадки для ударных вылетов», — написал координатор подполья.
Он сообщил, что поражение аэродрома сопровождалось вторичной детонацией, продолжавшейся около получаса.
«По данным с места, взрывная волна ощущалась на расстоянии до 10 км», — отметил Лебедев.
Он назвал попавший под удар аэродром промежуточной точкой для боевой авиации противника. Кроме того, объект использовался для запусков дальнобойных дронов.
Информации о потерях противника в результате ракетного удара по авиабазе под Мартыновским нет.
