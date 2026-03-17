Макгрегор раскрыл число раненых военных и гражданских в Израиле

Число раненых среди военнослужащих и гражданского населения Израиля уже превысило 3 тыс. человек, данными поделился на своей странице в социальной сети X* бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Срочное сообщение: с начала войны с Ираном ранения получили более 3350 израильских гражданских и военных», — заявил полковник.
Также по словам западных экспертов, например, американской журналистки и активистки Кэндис Оуэнс, США и Израиль скрывают реальное состояние здоровья израильского премьера Биньямина Нетаньяху. В свою очередь, предприниматель Ким Дотком считает, что Нетаньяху и вовсе мертв.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.