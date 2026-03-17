Axios рассказал о «полном бардаке» по созданию США коалиции против Ирана

Великобритания распространила проект плана среди потенциальных членов коалиции, но реакция других стран варьировалась от скептицизма до категорического «нет», пишет Axios со ссылкой на источники.
Белый дом хочет привлечь для разблокировки пролива Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию. США также обратились к Японии и Южной Корее.
«Это полный бардак. Многие люди в замешательстве», — оценил источник среди европейских дипломатов.
Власти Германии, Италии и Японии уже отвергли возможность отправки своих кораблей. Трамп после разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что тот готов помочь «на 8 из 10», также хочет присоединиться и Великобритания.
Однако источник Axios рассказал, что Стармер был настроен на сотрудничество, Макрон не дал однозначного ответа. «Макрон не дал окончательного отказа, но на данный момент это отказ», — уточнил второй источник издания.