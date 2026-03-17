Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: разведка США не обнаружила раскола в руководстве Ирана

Разведка США сообщает, что раскола в руководстве Ирана после начала конфликта не произошло.

Источник: Аргументы и факты

Американская разведка не наблюдает раскола в руководстве Ирана после начала военной операции США и Израиля против исламской республики. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Washington Post.

В статье говорится, что, согласно оценкам разведки США, иранские власти после начала конфликта остаются целостными.

«Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет», — пишет издание.

Источник газеты утверждает, что Белый дом еще до начала военной операции получил данные о вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По информации Washington Post, страны Персидского залива «рассержены и встревожены» тем, что оказались мишенью для ответных ударов Ирана.

«Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас одних, чтобы мы сами сталкивались с атаками», — сказал в беседе с изданием неназванный арабский чиновник.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что американские военные предложили президенту США Дональду Трампу варианты завершения войны с Ираном.

