WP: разведка США не обнаружила раскола в руководстве Ирана

В статье говорится, что, согласно оценкам разведки США, иранские власти после начала конфликта остаются целостными.
«Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет», — пишет издание.
Источник газеты утверждает, что Белый дом еще до начала военной операции получил данные о вероятности укрепления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
По информации Washington Post, страны Персидского залива «рассержены и встревожены» тем, что оказались мишенью для ответных ударов Ирана.
«Они начали эту войну за Израиль, а затем оставили нас одних, чтобы мы сами сталкивались с атаками», — сказал в беседе с изданием неназванный арабский чиновник.
Ранее телеканал NBC News сообщил, что американские военные предложили президенту США Дональду Трампу варианты завершения войны с Ираном.