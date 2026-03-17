В Европе призвали Киев согласиться на условия Москвы

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Украине следует согласиться на условия России для завершения конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, попытки оказывать давление на Москву не приведут к результату. В числе возможных условий он назвал отказ от вступления Украины в НАТО, прекращение дальнейшего вооружения и учет интересов территорий с русскоязычным населением.

Политик также указал на последствия конфликта для Украины, заявив о потерях территорий и экономических проблемах. Он считает, что продолжение боевых действий усугубляет ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в переговорах, связанной с изменением приоритетов США, при этом отметил готовность Москвы к новому раунду диалога.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что удивлен отсутствием готовности Киева к заключению соглашения. По его словам, переговоры с украинской стороной проходят сложнее, чем с российской.

